EU legt Wit-Rusland extra sancties op wegens mensensmokkel

Consul met reisbureau

"Met Irak is een afspraak gemaakt", zegt demissionair minister Knapen in Nieuwsuur, gevraagd waarom sancties die in het verleden niet werkten nu wel effect zouden hebben. "Daar bleek een Wit-Russische consul te werken die er naast het consulaat ook een reisbureau op na hield. Op dat soort combinaties is snel ingegrepen." Wit-Rusland beweert dat de migranten niet terug willen naar hun land en alleen maar geïnteresseerd zijn in doorreizen naar het westen, zegt Knapen.

De ministers hebben Polen en Litouwen gevraagd om te zorgen dat aan hun grens geen mensen omkomen door geweld en kou. "De situatie is natuurlijk heel anders dan de afgelopen jaren, toen mensen op de Middellandse Zee in gammele bootjes dreven, maar het principe is niet anders: wanneer iemand dreigt te verdrinken heb je de dure plicht om je hand uit te steken en diegene te redden."