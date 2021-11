Twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij dertien jaar oude moordzaak

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Ida Klijnstra-Kuipers. De vrouw werd in 2008 dood gevonden in haar woning in het Friese dorp De Blesse.

Familieleden vonden het lichaam van de 52-jarige vrouw. Ze was doodgeschoten. In 2008 was er een verdachte in beeld voor de moord, een 50-jarige man uit Franeker. Hij pleegde zelfmoord voordat de politie hem kon aanhouden.

In 2013 werd de zaak opnieuw geopend en werd er ook een verdachte opgepakt. Die kwam later vrij vanwege gebrek aan bewijs.

Zelf gemeld

De mannen die nu zijn aangehouden zijn 34 en 39 jaar oud en komen uit Wolvega en Heerenveen. De man uit Heerenveen meldde zich eind oktober bij de politie en legde een verklaring af, waarna hij werd aangehouden. De man was in 2009 al eens aangehouden, maar werd toen weer vrijgelaten.

Na de nieuwe verklaring werd de zaak heropend en hield de politie de andere verdachte aan. Volgens de Leeuwarder Courant gaat het om twee zoons van de verdachte die in 2008 zelfmoord pleegde. De politie kan dat niet bevestigen.

De nabestaanden van het slachtoffer zijn volgens de politie geïnformeerd over de aanhoudingen. De man van Klijnstra loofde eerder 80.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak, schrijft Omrop Fryslân.