Podcast De Dag: good COP, bad COP

Aan het begin van de klimaattop in Glasgow was de urgentie overal voelbaar. Bijna tweehonderd landen kwamen voor de COP26 in Schotland samen en de druk om afspraken te maken om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan, was groot. Na twee weken onderhandelen en een uiteindelijk afgezwakte, maar toch aangenomen slotverklaring is de vraag: hoe is die urgentie terug te zien in het eindresultaat? Was het, zoals in de wandelgangen van de klimaattop werd gegrapt, nou een good COP of een bad COP?

Heleen Ekker was voor de NOS op de klimaattop en vertelt in podcast De Dag over wat er in Glasgow niet is gelukt en wat ook wél. Hoe moeten we de resultaten wegen?

