Britse veiligheidsdiensten onderzoeken opblazen taxi, mogelijk terrorisme

Was een explosie gisteren in een taxi in Liverpool een terreurdaad? Britse veiligheidsdiensten doen daar samen met de politie onderzoek naar. Er zijn drie mensen gearresteerd op basis van de Britse anti-terreurwet, maar het staat volgens de autoriteiten nog niet vast dat het om terrorisme gaat. Inlichtingendienst MI5 werkt bij het onderzoek samen met regionale antiterreureenheden.

Veel is nog onduidelijk over het incident, dat gisterochtend plaatsvond bij het Liverpool Women's Hospital. In een taxi voor het gebouw vond een explosie plaats. De taxi was kort daarvoor komen aanrijden, zo is op videobeelden te zien.

Een inzittende van de taxi kwam om het leven, de chauffeur raakte gewond. Hij is in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en kon vanochtend naar huis. De identiteit van de passagier is nog niet bekend. Er wordt alleen gemeld dat het om een man gaat.

Ontstekingsmechanisme

Volgens burgemeester Anderson van Liverpool heeft de taxichauffeur door heldhaftig optreden erger voorkomen. Hij zou de deuren van zijn taxi op slot hebben gedaan. "Daarmee heeft hij een mogelijk vreselijke ramp voorkomen", aldus Anderson tegen de BBC.

Een onderzoeker zegt dat de taxi ernstig is beschadigd door de brand die uitbrak en relatief maar weinig door de explosie. Hij houdt er rekening mee dat er of maar weinig springstof was of dat die niet volledig is geëxplodeerd. In Britse kranten wordt gespeculeerd dat alleen het ontstekingsmechanisme is ontploft, maar dat is niet bevestigd.

Bekijk in dit Twitterfilmpje de beelden van de ontploffing: