Wekdienst 15/11: virtuele top Biden en Xi Jinping • EU beslist over sancties Wit-Rusland

En dan nog even dit:

Het Afghaanse mannenvoetbalelftal van de Nederlandse bondscoach Anoush Dastgir (31) is begonnen aan zijn trainingskamp. Het is de eerste keer dat ze samen zijn sinds de Taliban in augustus de macht in Kabul grepen.

Morgen oefent Afghanistan tegen Indonesië, een interland waarbij spelers het volkslied zingen en de Afghaanse nationale vlag dragen. Dat zal niet de vlag zijn van de Taliban en dat heeft mogelijk gevolgen.

"Het kan zijn dat wij niet langer welkom zijn in Afghanistan, terwijl bijna iedereen daar nog familie heeft wonen", zegt Dastgir. "Dat is heel heftig, maar wij hebben het geluk gehad dat we konden vluchten, en hebben het goed. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die het nu moeilijk hebben. Als ik hierna niet meer bondscoach mag zijn, kan ik in elk geval met opgeheven hoofd vertrekken."