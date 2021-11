Politie VS achterhaalt na 52 jaar nieuwe identiteit van beruchte bankrover

Amerikaanse federale agenten zijn erachter gekomen waar de bankrover is gebleven die achter een van de bekendste bankroven uit de Amerikaanse geschiedenis zat.

Theodore John Conrad werkte in 1969 als baliemedewerker in een bank in Cleveland. Op vrijdag 11 juli van dat jaar zagen zijn collega's hem voor het laatst. Hij liep die dag de bank uit met een papieren zak.

Toen hij de maandag daarop niet terugkeerde, kregen zijn meerderen argwaan. In de kluis ontbrak 215.000 dollar, volgens Amerikaanse media vergelijkbaar met 1,5 miljoen euro nu. Door er net voor het weekend met het geld vandoor te gaan had Conrad twee dagen voorsprong op zijn achtervolgers.

De zaak werd nooit opgelost. Daarom werd de vraag waar hij gebleven was alleen maar groter. De politie deed onderzoek in Californië, Texas, Oregon, Hawaï en de hoofdstad Washington. Conrad bleef spoorloos, ondanks de steeds terugkerende aandacht voor de zaak in true crime-series op televisie.

Doorbraak

De afgelopen week kwam na 52 jaar de doorbraak. Dat was te laat om hem aan te kunnen houden. Theodore John Conrad bleek in mei van dit jaar te zijn overleden aan longkanker.

Hij woonde al sinds 1970 onder de naam Thomas Randele in de buurt van Boston. Hij was getrouwd en vader van een dochter, had veertig jaar voor een handelaar in luxe auto's gewerkt en deed aan golfen. Op zijn sterfbed vertelde hij zijn familie wie hij werkelijk was en wat hij op 11 juli 1969 had gedaan.