Politie heeft nog geen idee hoe verongelukte tieners Helmond aan auto kwamen

Een buurtbewoner zei tegen Omroep Brabant dat hij rond 00.15 uur een "hele harde klap" hoorde. "Echt ontzettend hard. Toen keken we naar buiten en zagen we meteen dat het fout was toen we die personenauto en ambulance zagen", zei hij. "Ik belde direct 112, maar ik kwam er niet doorheen. Waarschijnlijk omdat iedereen op dat moment aan het bellen was vanwege dit ongeluk."

Hij besloot niet zelf naar de plaats van het ongeluk te lopen. "Ik zag van een afstand al een wit laken. Ik wist meteen: dit is niet goed."

Omroep Brabant sprak ook met een jongen die vanochtend de plek van het ongeval bezocht. "Ik was door mijn moeder gebeld over wat er gebeurd was", zei hij tegen de omroep. "Ik was weleens met deze jongens op een feestje. Het waren heel aardige jongens."