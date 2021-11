'Leger VS verzweeg luchtaanvallen met tientallen burgerdoden'

Het Amerikaanse leger heeft volgens onderzoek van The New York Times luchtaanvallen in Syrië verzwegen die tientallen burgers het leven hebben gekost. Er vielen zo'n tachtig doden. Dat zouden overwegend vrouwen en kinderen zijn geweest.

De aanvallen waren op 18 maart 2019 in het IS-bolwerk Baghouz, in het oosten van Syrië. Het dorpje, in de buurt van de grens met Irak, was de laatste plek in Syrië waar IS-strijders zich hadden verschanst. In Baghouz zaten ook Nederlanders, die na de val van het dorpje, niet lang na de aanvallen, terechtkwamen in Koerdische kampen.

De aanvallen werden uitgevoerd door de legereenheid Task Force 9. Die sprong volgens de krant erg ruim om met definities van mensen die een gevaar vormden voor de geallieerde troepen en lokale bondgenoten. Ook zou soms bewijs worden toegevoegd waardoor een luchtaanval gerechtvaardigd leek.

Een advocaat van de Amerikaanse luchtmacht die aanwezig was in het centrale hoofdkwartier, zei dat het mogelijk oorlogsmisdaden waren en meldde dat aan een onderzoeker. Het ministerie van Defensie liet vervolgens onderzoek doen, maar de uiteindelijke rapporten werden volgens The New York Times vertraagd, gecensureerd of geheimgehouden. Over luchtaanvallen werd niet gesproken.

Tachtig slachtoffers

Het Pentagon bevestigde deze week aan de krant voor het eerst dat de aanval inderdaad heeft plaatsgevonden. Wel werd gesteld dat de bombardementen gerechtvaardigd waren.

Ook het dodental van tachtig wordt bevestigd, maar volgens het Pentagon staat maar van vier slachtoffers vast dat het ging om burgers. Van het merendeel kan dat niet worden vastgesteld omdat vrouwen en kinderen ook IS-strijders konden zijn, aldus het ministerie. "Passende stappen zijn genomen om de aanwezigheid van burgers uit te sluiten."