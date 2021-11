Drie doden door botsing tussen ambulance en auto in Helmond

Bij een frontale botsing tussen een ambulance en een personenauto in Helmond zijn drie doden gevallen. Het gaat om drie inzittenden van de auto. Een vierde persoon in die auto raakte ernstig gewond. Twee ambulancemedewerkers zijn ook gewond geraakt, meldt de politie.

Waardoor de twee voertuigen kort na middernacht op elkaar konden botsen, is nog niet bekend. De politie onderzoekt het ongeval en de plek waar het gebeurde, op de Heeklaan in Helmond, is afgezet. De personenauto en de ambulance worden weggetakeld voor onderzoek.