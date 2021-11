Klimaattop Glasgow neemt afgezwakte slotverklaring aan na bezwaren China en India

In Glasgow zijn vanavond nieuwe mondiale klimaatafspraken gemaakt. Na een dag vol discussies over de precieze formulering heeft de voorzitter van de top, de Brit Alok Sharma, de slotverklaring vanavond afgehamerd. Hiermee komt er een eind aan twee weken onderhandelen tussen bijna tweehonderd landen.

Op het laatste moment laaide de discussie met vooral China en India hoog op. De twee landen waren ontevreden over onderdelen van de tekst. China en India wilden een aanpassing van de tekst over subsidies voor fossiele brandstoffen en het stoppen met het gebruik van steenkool. In de tekst werd de aanvankelijke formulering, "towards phase out", op het laatste moment veranderd in "towards phase down" , ofwel 'verminderen' in plaats van 'uiteindelijk stoppen' met het gebruik van steenkool.

Voor andere landen uit vooral de Europese Unie en kleine eilandstaten was dit een flinke teleurstelling. Toch stemden uiteindelijk alle delegaties met de slotverklaring in. Eerder vandaag mochten alle landen nog een toespraak houden. Daarin werd geregeld beklemtoond dat er elementen zijn waar landen niet helemaal blij mee zijn, maar dat het belangrijk is om compromissen te sluiten. Want ook een afgezwakte afspraak is beter dan helemaal geen overeenkomst, zeiden ze.

Drie onderwerpen

Het ging in Glasgow de afgelopen twee weken vooral over drie onderwerpen. Arme landen wilden meer financiële hulp van rijke landen voor het nemen van klimaatmaatregelen. Niet alleen moeten ook zij de energietransitie doormaken, ze zullen zich ook moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. En daarnaast willen ze compensatie voor de schade die ontstaat door klimaatverandering.

Een ander heikel onderwerp vormde de temperatuurdoelen uit het Parijse klimaatakkoord. In dat akkoord uit 2015 staat dat de opwarming van de aarde "ruim onder" de twee graden moet blijven, en liever nog onder 1,5 graad. Maar sindsdien heeft de wetenschap aangetoond dat de gevolgen bij 2 graden veel ernstiger zullen zijn dan bij 1.5 graad.

Daarom wilden vooral de Europese Unie, de Verenigde Staten en laaggelegen eilandstaten dat in de slotverklaring zou staan dat ingezet moet worden op maximaal 1,5 graad. Voordat 'Glasgow' begon was al duidelijk dat alle klimaatambities van landen bij elkaar opgeteld bij lange na niet genoeg zouden zijn om dat doel te bereiken. Daarom is nu afgesproken dat landen volgend jaar een aangescherpt klimaatdoel moeten inleveren, zodat de 1,5 graad wel binnen bereik komt.

'Rulebook'

Het derde belangrijke onderwerp vormt het zogenaamde Rulebook. Daarmee wordt de verzameling regels bedoeld, waar landen aan moeten voldoen bij het uitvoeren van het Parijse klimaatakkoord. Over dit Rulebook is zes jaar lang onderhandeld. Vooral artikel 6 leidde tot eindeloze discussies. Het regelt de handel in uitstoot tussen landen.