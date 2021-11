Rome wil afvalprobleem oplossen voor Kerst, maar gaat dat lukken?

Pogingen om nieuwe afvalverwerkingscentrales te openen, liepen de afgelopen jaren telkens uit op hevige protesten van buurtbewoners. Iedere Romein ergert zich, maar niemand wil een centrale in zijn eigen buurt. Als gevolg moet het Romeinse gemeentebestuur nu andere Italiaanse gemeentes betalen om een deel van het afval te verwerken, waardoor de afvalbelasting in Rome ondanks de problemen toch het hoogst is van heel Italië.

Geen geloofwaardig plan

"Rome schoon voor Kerst" blijft daarom voor veel inwoners een politieke leus, eerder dan een geloofwaardig plan. "De schoonmaak is nog maar net begonnen, ik wil er natuurlijk wel in geloven", zegt Roberto bij de vuilniscontainer. "Maar het echte probleem los je niet in 1-2-3 op."

Volgende week staat zijn buurt op het schema voor de 'speciale schoonmaak' van de burgemeester, maar echt enthousiast is hij daar niet om. "Je het hier wel schoonmaken. Maar over een maand ligt het er weer zo bij."