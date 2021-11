Anderhalve maand zonder anderhalve meter: hoe het toch weer mis ging

"Het is onvermijdelijk, die verspreiding zal plaats gaan vinden." Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid beseft op 14 september dat het kabinet een risico neemt met het loslaten van de verplichte anderhalve meter afstand. "De vraag is echt: hoeveel dan? En komt dat in de buurt van het weer overbelast geraken van de zorg? Je wilt eigenlijk niet weer terug naar allerlei lockdown-achtige maatregelen. Dat gaan we ook dus niet meer doen."

Op 25 september komt er na anderhalf jaar daadwerkelijk een einde aan de anderhalvemetersamenleving. Maar nu, anderhalve maand later, komen er toch weer nieuwe regels. Hoe kon het opnieuw zo ver komen? Het kabinet koos voor het meest risicovolle versoepelingsscenario van het Outbreak Management Team, de naleving en handhaving van het coronatoegangsbewijs waren onvoldoende en de basismaatregelen werden niet meer opgevolgd.

Het meest risicovolle scenario

Half september. Het aantal besmettingen is sinds de 'discopiek' gestabiliseerd, maar op een hoog niveau. Elke dag testen er rond de 2000 mensen positief: vier keer meer dan toen er eind juni versoepeld werd. De ziekenhuisbezetting is met 600 coronapatiënten twee keer hoger dan toen. Wel is de vaccinatiegraad inmiddels aanzienlijk toegenomen, van 6 miljoen volledig gevaccineerde mensen naar 11 miljoen.

Het kabinet vindt daarom, mede door maatschappelijke druk, dat de anderhalvemetermaatschappij ten einde kan komen. Op plekken waar de kans op besmetting hoog is, zoals in de horeca, bij evenementen of sportwedstrijden wordt wel een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Alleen als je bent gevaccineerd, recent bent genezen of negatief bent getest, kom je daar binnen.

Minister De Jonge legt uit waarom het kabinet voor het CTB kiest: