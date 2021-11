Verdwaalde pinguïn zwemt 3000 kilometer naar Nieuw-Zeeland

De vogel bewoog nauwelijks. Smith belde een team van de pinguïn-opvang in Christchurch om te voorkomen dat het dier zou worden aangevallen door roofdieren. Het team was uiterst verbaasd om een Adélie-pinguin aan te treffen. In Nieuw-Zeeland leven ook pinguins, maar alleen andere soorten.

Tot nu toe was er, voor zover bekend, alleen in 1962 en 1993 een Adélie-pinguïn in Nieuw-Zeeland aangetroffen.

Pingu

Het dier, door de plaatselijke bewoners inmiddels liefkozend Pingu genoemd, bleek te zijn uitgedroogd en uitgehongerd. "Eigenlijk was hij er niet eens zo slecht aan toe", stelde een medewerker van de pinguïn-opvang vast. "We hebben hem een vis-smoothie gegeven." Daarna werd Pingu vrijgelaten in een baai waar geen honden komen. Het pinguïnteam hoopt dat hij van daaruit de weg naar huis weer kan vinden.

Waarom de pinguïn zo ver van huis is geraakt, is niet duidelijk. Volgens de Nieuw-Zeelandse bioloog Philip Seddon komt het hoogst zelden voor. Mogelijk is het dier te ver van zijn kolonie gezwommen en kwam hij in een golfstroom terecht die hem meevoerde naar Nieuw-Zeeland.

Pinguïnpopulaties op Antarctica staan onder druk. Door klimaatverandering gedraagt het zee-ijs zich onvoorspelbaar. Dat heeft voordelen voor de Adélie-pinguïns, die op sommige plaatsen nu makkelijker voedsel kunnen vinden, maar te veel opwarming kan die voedselvoorraad weer verstoren.