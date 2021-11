Zanger Kensington verlaat band, 'tijd voor een nieuw hoofdstuk'

Op Instagram schrijft de band: "We snappen dat dit veel kan zijn om te verwerken voor iedereen die zoveel tijd en liefde in onze band heeft gestoken. Wij vatten dit zelf ook zeker niet licht op. Het is en blijft een eer om onze muziek met jullie te delen. We hebben de afgelopen veertien jaar waanzinnige en onvergetelijke momenten beleefd en daar zullen we jullie altijd ontzettend dankbaar voor blijven."

De zanger van de Utrechtse band stopt niet per direct, maar in september 2022. Er staan voor volgend jaar nog een paar grote optredens gepland, onder meer in een uitverkocht Ziggo Dome in Amsterdam.

De overige bandleden moeten dus op zoek naar een nieuwe frontman: "Wat dit verder voor de toekomst betekent, weten we op dit moment nog niet. We weten wel dat Kensington niet zal eindigen."