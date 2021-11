Jongerenwerker verdacht van produceren gewelddadige film met kwetsbare jongeren

Een jongerenwerker van een welzijnsorganisatie uit Maastricht wordt ervan verdacht eigen cliënten te hebben aangezet tot geweld. Sjef Z. (44) zou gevechten tussen kwetsbare jongeren hebben georganiseerd en die hebben gefilmd, meldt L1.

Dat zou moeten leiden tot een film die doet denken aan de Amerikaanse kaskraker Fight Club. Verschillende bronnen verklaren aan de regionale omroep dat de jongeren werden geïnstrueerd over hun rol. Soms speelden ze slachtoffer en moesten ze zich laten mishandelen, een volgende keer mochten ze agressor spelen. Het gebruikte geweld zou echter niet gespeeld zijn.

Eerder films

Het idee dat welzijnsorganisatie Trajekt aan een filmproductie zou werken, klonk betrokken jongeren niet eens zo gek in de oren; eerder maakte de organisatie diverse films onder de naam Oonder Drök. Ook daar was de jongerenwerker bij betrokken.

De man is op 6 oktober thuis aangehouden en zit sindsdien vast. Zijn voorarrest is onlangs met drie maanden verlengd. Tegen verschillende jongeren loopt een apart onderzoek; zij worden verdacht van mishandeling.

Geen aangifte

Ward Vijgen, directeur van Trajekt, laat aan L1 weten dat er geen aangifte is gedaan tegen Sjef. "Daar zien we nu geen aanleiding toe, want er loopt al een onderzoek." Op het verhaal over de film wil hij niet specifiek ingaan. "We horen allerlei uiteenlopende verhalen van jeugd en ouders. Voor nu is ons standpunt dat we het onderzoek afwachten." Voorlopig neemt Vijgen dan ook geen maatregelen.