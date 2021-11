Wekdienst 12/11: Coronapersconferentie met maatregelen • Laatste officiële dag klimaattop

En dan nog even dit:

De vier astronauten die woensdag met een raket van SpaceX naar het internationale ruimtestation ISS zijn vertrokken, zijn daar veilig aangekomen. De nieuwe bemanningsleden, drie Amerikanen en een Duitser, blijven ongeveer een half jaar in de ruimte.

Hun vier voorgangers landden in de nacht van dinsdag op woensdag op aarde, na een half jaar in het ISS. De vier astronauten droegen luiers, omdat het toilet in hun capsule het had begeven.