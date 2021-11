Dode en drie gewonden bij flatbrand in Capelle aan den IJssel

Bij een grote brand in een flatgebouw in Capelle aan den IJssel is vannacht iemand om het leven gekomen. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

De brand brak uit in een appartement op de bovenste verdieping van de flat. Daarna sloegen de vlammen over naar het dak van het gebouw aan het Reviusrondeel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.