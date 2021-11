Martin Fondse nieuwe Componist des Vaderlands

Pianist, componist en dirigent Martin Fondse is de nieuwe Componist des Vaderlands. Volgens de jury is de 54-jarige Fondse "een veelzijdige duizendpoot, die met zijn composities en persoonlijkheid een brede doelgroep kan bereiken en voor zich winnen".

Fondse stond in de afgelopen jaren als pianist en vibrandoneonist aan de leiding van diverse ensembles. Zijn composities zijn een combinatie van verschillende stijlen, zoals pop, jazz, klassiek en moderne dancemuziek.

Verder componeerde en arrangeerde Fondse voor onder anderen Gregory Porter, het Metropole Orkest, Christina Branco en Basement Jaxx. Hij werd meermaals onderscheiden voor zijn werk. Zo kreeg hij in 2012 een Edison Award en in 2017 de Boy Edgar Prijs.

De jury van de Componist des Vaderlands roemt Fondses humoristische stijl en noemt hem een echte muzikale verbinder. "Martin werkt samen met de meest uiteenlopende culturele muzikale achtergronden in diverse disciplines zonder zijn eigen identiteit te verliezen."

Nieuwsgierigheid

Fondse is de vierde Componist des Vaderlands, een functie die in 2014 in het leven werd geroepen door muziekauteursrechtenorganisatie Buma Cultuur. De vorige was pianist Calliope Tsoupaki.

De bedoeling is dat de laureaat als boegbeeld van eigentijdse Nederlandse muziek twee jaar met eigen composities inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving. Fondse weet al wat zijn uitgangspunt gaat zijn: nieuwsgierigheid. "Verder kijken dan het eerste gezicht. Er is altijd nog iets waardevols, van betekenis, verrassends om de hoek."