Zweedse oliebestuurders aangeklaagd om oorlogsmisdaden in Sudan

Het Zweedse Openbaar Ministerie klaagt twee bestuurders van oliebedrijf Lundin aan voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Die zouden tussen 1999 en 2003 zijn gepleegd door onder meer het Sudanese leger in het huidige Zuid-Sudan.

In die tijd werd Sudan verscheurd door een gewapend conflict tussen het regeringsleger in het noorden en verschillende rebellenlegers in het zuiden. Het bedrijf Lundin had zijn zinnen gezet op de ontginning van een olieveld in betwist gebied.

Lundin tekende in 1999 een overeenkomst met de regering die inhield dat het leger verantwoordelijk zou worden voor de beveiliging van het olieveld. Volgens de aanklagers had het bedrijf kunnen weten dat dit erop neerkwam dat het gebied met geweld zou worden ingenomen door het leger en gelieerde milities.

Bestuursvoorzitter

De zaak kwam in 2010 aan het rollen toen een activistische groepering de kwestie in het nieuws bracht. Vervolgens deed het OM in Zweden jaren onderzoek, wat nu heeft geleid tot de aanklachten. De aangeklaagden zijn bestuursvoorzitter Ian Lundin en de toenmalige ceo Alex Schneiter, die nog altijd in de raad van bestuur zit.

In een reactie spreekt het bedrijf alle beschuldigingen tegen. Het besluit om de twee bestuurders aan te klagen is volgens een woordvoerder onbegrijpelijk en nergens op gebaseerd. Het beleid van Lundin in de regio zou in overeenstemming zou geweest met de richtlijnen van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Zweden.