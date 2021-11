Truckers vrezen wraakacties na melding over drugs, politie ontkent dreiging

Beroepschauffeurs in Twente vrezen voor wraakacties van criminelen, nadat dinsdag een grote partij harddrugs werd onderschept bij een transportbedrijf in Rijssen. Dat vertellen anonieme bronnen uit de truckerswereld tegen RTV Oost. De politie zegt dat er geen dreiging is.

Medewerkers van het bedrijf uit Rijssen troffen dinsdag de partij harddrugs aan in een vrachtwagen en lichtten de politie in. Zwaarbewapende agenten zijn de hele nacht bezig geweest met het in beslag nemen en vernietigen van de pakketten drugs.

In de groepsgesprekken van chauffeurs gaat het verhaal dat de criminelen hun verlies gecompenseerd willen zien. In de berichten staat onder meer dat de politie een megavangst cocaïne zou hebben gedaan met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's.

In berichten die de ronde doen, staat dat de drugscriminelen woedend zijn dat het bedrijf naar de politie stapte. Ze zouden geld willen zien en dreigen geweld te gebruiken tegen de chauffeurs.

Chauffeurs durven niet meer te rijden

"De drugscriminelen zouden drie weken geleden al zijn begonnen met het doorzoeken van vrachtwagens of hun lading ertussen zat. Maar medewerkers van het transportbedrijf waren de criminelen voor en alarmeerden de politie", zo zegt een bron tegen RTV Oost. De drugs zouden verstopt hebben gezeten in zogenoemde 'bigbags', grote puinzakken.

Volgens RTV Oost zouden er al enkele chauffeurs te kennen hebben gegeven geen enkel risico te willen nemen en niet meer op pad te willen zolang deze kwestie niet uit de wereld is. Ze kunnen voor hun gevoel niet meer met een gerust hart parkeren met het logo van het bedrijf op de truck.

De politie zegt in een reactie dat het verhaal een eigen leven is gaan leiden. "We kennen dit verhaal, maar het klopt niet. Voor de rest onthouden we ons van een verdere inhoudelijke reactie." Ook het betreffende transportbedrijf wil niet reageren.

Afpersing fruitimporteur in Hedel

De gebeurtenissen in Rijssen doen de beroepschauffeurs denken aan de fruitimporteur in het Gelderse Hedel, die jarenlang werd afgeperst na een cocaïnevondst in het bedrijf. Criminelen eisten dat ze financieel gecompenseerd zouden worden en pleegden aanslagen op de woningen van (ex)medewerkers van het bedrijf. Sindsdien worden zij beveiligd.