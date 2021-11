Wekdienst 11/11: Aftrap carnavalsseizoen (maar niet overal) • Laatste dag staatsbezoek

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is de 11e van de 11e en de betekent (normaal gesproken): het begin van het carnavalsseizoen. Maar vanwege het oplevende coronavirus hebben veel gemeenten de feestelijke aftrap afgeblazen. Zo zijn in vrijwel heel Limburg alle evenementen geschrapt. In Noord-Brabant gaan veel festiviteiten wél gewoon door, zoals in Den Bosch en Tilburg.

Er verschijnt een rapport over de mentale gezondheid en het medicijn- en drugsgebruik van studenten. Het RIVM, het Trimbos-instituut en de GGD hebben daar de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan onder zo'n 250.000 studenten. Vanmiddag presenteren ze de resultaten.

Een groep slachtoffers van de toeslagenaffaire loopt een protestmars door Rotterdam, om opnieuw aandacht te vragen voor hun situatie. Volgens de gedupeerden heeft het aftreden van het kabinet, het parlementaire onderzoek en de media-aandacht nog geen goede oplossing opgeleverd.

De Nederlands basketbalvrouwen nemen het op tegen Ierland in een kwalificatiewedstrijd voor het EK in 2023. De NOS zendt de wedstrijd vanaf 18.30 uur online uit via een livestream.

Wat heb je gemist?

VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen met Sinterklaas een coalitieakkoord hebben bereikt. Het nieuwe kabinet zou dan voor de Kerst op het bordes kunnen staan. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. Om die planning te halen moeten er komende week knopen worden doorgehakt, als de onderhandelende partijen zich opnieuw drie dagen opsluiten op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum.

Daar zal een uitruil moeten plaatsvinden op de grote thema's, om zo uiteindelijk tot een plan moeten komen. Als dat plan klaar is dan kan Mark Rutte aan de slag als formateur.

Er werd wel gespeculeerd dat in de nieuwe bestuurscultuur alle lijsttrekkers fractievoorzitter in de Tweede Kamer zouden worden, maar daar lijkt geen sprake van. Rutte gaat op voor een vierde termijn. Hij kan dan beginnen met het zoeken van ministers en staatssecretarissen.

Ander nieuws uit de nacht:

Musk verkoopt miljarden aan Tesla-aandelen na Twitterpoll: De vraag van de miljardair kwam na een voorstel van de Democraten om de superrijken meer belasting te laten betalen. Ook willen zij het bezit van aandelen zwaarder belasten.

Blokhuis: lek in onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden: In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is een notitieboek met daarin persoonlijke aantekeningen van een van de onderzoekers kwijtgeraakt.

'Hacker brak in bij Booking, hotelwebsite meldde datalek niet bij autoriteiten': NRC onthulde dit nieuws. Volgens de krant had de hacker nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendiensten.

En dan nog even dit:

Vandaag is de laatste dag van het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Noorwegen. Op de agenda staan onder meer gesprekken over het duurzaam beheren van oceanen en de overgang naar duurzame energiebronnen. Het staatsbezoek wordt afgesloten in Nidaros-kathedraal in Trondheim, met een optreden van zangers van de Sami-gemeenschap, de oorspronkelijke bevolking in Noord-Scandinavië.

Gisteravond bezocht het paar, samen met koningin Sonja en koning Harald V, een optreden van celliste Harriet Krijgh in het Munchmuseum. Daar bewonderde de koning ook een aantal werken van de bekende Noorse schilder Edvard Munch, zoals de Madonna: