Michigan schikt voor 626 miljoen dollar om verontreinigd kraanwater in Flint

De Amerikaanse staat Michigan heeft een schikking van 626 miljoen dollar getroffen met tienduizenden inwoners van de stad Flint vanwege verontreinigd kraanwater. De federale rechter in Michigan keurde het schikkingsbedrag vandaag officieel goed. Het gaat om het hoogste schikking in de geschiedenis van de staat.

Tussen 2014 en 2015 zat er gevaarlijk veel lood in het drinkwater in de plaats. Het water uit de kraan kleurde vaak oranje, geel of bruin en in 2016 werd in Flint de noodsituatie voor de volksgezondheid afgekondigd vanwege de hoge loodconcentraties.

De problemen begonnen toen Flint ter bezuiniging van het watersysteem van het naburige Detroit overstapte op water uit een plaatselijke rivier. Door de zuurtegraad van het water uit de rivier loste het lood van de leidingen op in het drinkwater.

Loodvergiftiging bij bevolking

De vervuiling leidde tot veel woede onder inwoners, mede doordat er lang niets met hun klachten werd gedaan. In twee verschillende onderzoeken werd uiteindelijk loodvergiftiging bij de bevolking vastgesteld. Bij meer dan 25.000 mensen werd gezondheidsschade geconstateerd, bij sommige kinderen ging het zelfs om blijvende hersenschade.

Het meeste geld gaat naar minderjarigen die het vervuilde water hebben binnengekregen, schrijven lokale media. Het schandaal leidde tot meerdere civiele rechtszaken en strafrechtelijke aanklachten.