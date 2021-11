Man zwaar mishandeld door groep in Amsterdam, verdachte brengt Hitlergroet

In Amsterdam is een 18-jarige man zwaargewond geraakt toen hij door een groep mannen werd mishandeld. Op camerabeelden is te zien dat een van de verdachten een Hitlergroet brengt. Twee van de vier verdachten hebben zich inmiddels bij de politie gemeld.

De mishandeling vond plaats in de nacht van 17 op 18 september, maar werd vandaag door de politie naar buiten gebracht. Het slachtoffer fietste rond 04.00 uur 's nachts met een vriend door de Leidsestraat. Toen ze een groepje mannen passeerden, riep een van hen "kankerhomo" naar de twee. Toen de 18-jarige de groep daarop aansprak, werd hij geslagen.

In het opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5 gaf de politie vanmiddag beelden vrij van de vier verdachten. Daarop is ook te zien dat een van hen een Hitlergroet brengt. De politie vermoedt dat hij dit deed naar agenten die langsfietsten.

Omdat de twee verdachten zich gemeld hebben, heeft de politie de beelden van de mannen van het internet gehaald, schrijft NH Nieuws. De politie roept iedereen die beelden heeft van de verdachten op om deze ook te verwijderen.