Franse oud-president Hollande: ik liet terroristen in Syrië uitschakelen

Frankrijk heeft in Syrië geheime militaire acties uitgevoerd om (potentiële) terroristen te doden. Dat heeft voormalig president François Hollande gezegd in de Franse rechtbank. "We moesten onszelf beschermen. Dus er is opdracht gegeven om sommigen uit te schakelen."

Het ging om gerichte individuele acties. In september 2015 begon Frankrijk ook met luchtbombardementen in Syrië, aldus Hollande. "Vanaf begin 2015 wisten we dat IS met ons oorlog wilde voeren. Dat hebben ze gedaan en wij hebben dat beantwoord." Volgens de oud-president waren ook die acties gericht op terroristen: "We wilden plaatsen bombarderen waar aanslagen werden voorbereid, waar mensen getraind werden."

'Gerichte executies'

Het is voor het eerst dat de oud-president publiekelijk praat over het uitschakelen van IS-aanhangers in Syrië. In 2016 verscheen er een boek van twee onderzoeksjournalisten, die Hollande hadden geïnterviewd. In die gesprekken zou hij hebben verteld dat hij "vier gerichte executies" van vermeende terroristen in Syrië had laten uitvoeren.

In de rechtbank heeft Hollande dat nu voor het eerst openlijk bevestigd. Hij werd daar gehoord tijdens het proces over de aanslagen van 13 november 2015. Hollande was destijds president.

Tegen de rechter vertelde hij uitgebreid over de avond van de aanslagen. Hij zat toen zelf in het voetbalstadion waar de eerste aanslag werd gepleegd.

Bataclan

Hollande legde uit dat zijn inlichtingendiensten verscheidene IS-aanhangers, ook in Syrië, in het vizier hadden. Maar de aanslagen op onder meer de Bataclan konden niet voorkomen worden, denkt hij. "We wisten niet wat de doelwitten waren en ook niet wanneer ze wilden toeslaan. Als we geweten hadden dat er die avond een aanslag zou komen in een concertzaal, dan hadden we alle concerten die avonden verboden.''

En, zei hij: "Natuurlijk is het een mislukking als er een aanslag is. Maar we hebben ook aanslagen weten te voorkomen." Het proces over de aanslagen begon in september. Het duurt in totaal negen maanden.