Politie lost schot bij achtervolging op A58 bij Roosendaal

De politie heeft vanmiddag na een achtervolging een schot gelost op een automobilist die aan de politie probeerde te ontkomen. Dat gebeurde op de A58 bij Roosendaal. De automobilist raakte daarbij gewond.

De politie wilde in Breda een auto controleren. Toen de bestuurder dit in de gaten kreeg, ging hij ervandoor. "Al spookrijdend en met hoge snelheid", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. De politie zette de achtervolging in, maar agenten raakten de auto kwijt.

Bestuurder neemt de benen

Op de A58 werd de auto even later weer gespot. Opnieuw zetten agenten de achtervolging in. Hierbij werden volgens de politie hoge snelheden bereikt. Uiteindelijk crashte de auto bij Roosendaal. De automobilist nam vervolgens de benen, waarop de politie op hem schoot.

Het ging volgens de woordvoerder om een zogenoemd aanhoudingsschot. Dan wordt er niet op het bovenlijf geschoten. De verdachte was volgens de woordvoerder dan ook aanspreekbaar. De man is naar het ziekenhuis gebracht. In zijn auto vond de politie meerdere zakken met drugs. Deze zijn in beslag genomen voor onderzoek.

De A58 in de richting van Roosendaal is vanwege onderzoek dicht tussen Roosendaal en knooppunt De Stok. Er is een omleiding ingesteld vanaf knooppunt Princeville, zo laat Rijkswaterstaat weten.