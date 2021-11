Remkes: gesprekken hebben tijd nodig, maar we verspillen geen dag

Informateur Remkes heeft begrip voor het ongeduld van de Tweede Kamer en de samenleving over de lange duur van de formatie. "Maar wij zijn 3,5 week bezig met de inhoudelijke gesprekken en wie terugkijkt naar vorige formaties weet dat inhoudelijke gesprekken ook even tijd vragen", zei hij voor een nieuwe ronde van onderhandelingen.

Vanochtend spraken Remkes en Koolmees, de andere informateur, met Tweede Kamervoorzitter Bergkamp over de voortgang. Bergkamp vroeg vorige week om een "tijdpad", nu ze steeds meer "signalen van ongeduld" krijgt. De verkiezingen zijn nu bijna acht maanden geleden en geen enkele eerdere formatie heeft zo lang geduurd.

'Niet ons eigen ongeluk organiseren'

De informateurs zullen niet met zo'n tijdpad te komen. "Ik was niet van plan om ons eigen ongeluk te organiseren", zei Remkes daarover. Hij voegde eraan toe dat hij en Koolmees er alles aan doen om "het proces" zo snel mogelijk af te ronden en dat ze geen dag verspillen.

Berichten dat er volgende week al een akkoord kan zijn, deed Remkes af als verzinsels: "Wij weten niet wie die de wereld in helpt. Er is nog geen concreet tijdstip te noemen." De informateurs schrijven morgen een brief aan de Kamervoorziter over de stand van zaken.

Ook de onderhandelaars, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, wagen zich niet aan voorspellingen over een einddatum, maar ook zij denken niet dat er volgende week al een akkoord is. "Zo snel mogelijk", is zo'n beetje de samenvatting.