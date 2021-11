Geen intocht van Sinterklaas in Utrecht door corona

De centrale Sinterklaasintocht in Utrecht gaat niet door. De organiserende stichting heeft de intocht, die deze zondag zou zijn, afgelast. Reden is de opleving van het coronavirus in de stad.

Het veilig houden van de intocht gaat niet, melden de organisatoren. "We hebben nog nagedacht over een heel korte intocht", zegt Bert Buizert. "Maar uiteindelijk gaat het om de vraag of wij als organiserend comité de verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen om een grote hoeveelheid mensen bij elkaar te brengen."

Buizert spreekt van een beroerde situatie. "We hebben gisteravond met de twintig coördinatoren die hier het hele jaar druk mee zijn ook een traantje geplengd. Ook met de kinderen die hier naar uitkeken in gedachten."

Geen alternatief

De gemeente Utrecht noemt het besluit in een reactie "enorm jammer", maar zegt de zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen te delen. "Door de korte termijn die resteert tot de centrale intocht is er voor de gemeente geen optie meer om een alternatief te zoeken", laat de gemeente weten aan RTV Utrecht.

De intocht in de Domstad was na de aangescherpte coronamaatregelen al aangepast, de rijtocht door de stad zou wel doorgaan.

Burgemeester Sharon Dijksma had eerder al aangegeven een centrale intocht in Utrecht toe te staan zonder coronatoegangsbewijs. Ze wilde iedereen de mogelijkheid geven om Sinterklaas te begroeten.