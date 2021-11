Opnieuw onrustige nacht aan grens tussen Polen en Wit-Rusland

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland hebben opnieuw veel migranten de nacht in de open lucht doorgebracht. Het was er net als eerdere nachten onrustig. Gemeld wordt dat groepen hebben geprobeerd de grens over te steken om zo op het grondgebied van de Europese Unie te komen.

Enkele tientallen migranten is het gisteravond gelukt de grenshekken en andere barrières te vernielen en zo in Polen te komen, meldt het Poolse persbureau PAP. Een deel van de migranten is opgepakt en naar Wit-Rusland teruggebracht, anderen zouden nog in vrijheid zijn. Vannacht waren er nieuwe pogingen, maar die zijn verijdeld, zegt de Poolse minister van Defensie Blaszczak.

De Wit-Russische autoriteiten hebben foto's vrijgegeven waarop mensen met bloedende handen en gezichten te zien zijn. De wonden zouden zijn veroorzaakt door het prikkeldraad van de grensversperringen. Bij de gewonden zou het gaan om Koerden.

15.000 militairen

Ook zijn beelden verspreid van enkele tientallen mensen die aan de Wit-Russische kant van de grens in tentjes en bij kampvuren bij elkaar zitten. Het zijn vooral mannen, maar er is ook een huilend kind te zien. De authenticiteit van de beelden kan niet worden vastgesteld; beide landen laten geen journalisten toe in het grensgebied. Vaststaat dat veel migranten, aangemoedigd door president Loekasjenko, proberen via Wit-Rusland in de EU te komen.

Zo verliep gisternacht aan de grens: