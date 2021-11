Wekdienst 10/11: OMT komt bijeen • Hoger beroep zaak-Nicky Verstappen

En dan nog even dit:

In Nederland zijn ze er niet meer, maar in het VK staan nog 21.000 telefooncellen. 5000 daarvan mogen onder geen enkel beding verdwijnen, zegt de Britse telecomwaakhond Ofcom, bijvoorbeeld als ze in een gebied staan met slechte mobiele ontvangst, of als er veel ongelukken gebeuren in de buurt.

De afgelopen jaren hebben al 6000 telefooncellen een make-over gekregen. Ze doen bijvoorbeeld dienst als minibieb of er hangt een defibrillator. Het gebruik van de telefooncellen is gigantisch gedaald. In 2002 belden Britten nog 800 miljoen minuten via telefooncellen, inmiddels nog maar 7 miljoen minuten. "Maar als een van die belletjes komt van een kind in nood, een slachtoffer van een ongeluk, of iemand die zelfmoord overweegt, kan zo'n openbare telefoon in tijden van grote nood een levenslijn betekenen", aldus Ofcom.