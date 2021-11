Snelweg A27 even afgesloten door politieactie, drietal uit auto geplukt

De A27 van Breda naar Gorinchem is vanmiddag iets na 12.00 uur bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen even afgesloten geweest. Dat had te maken met een politieactie op de snelweg.

De politie Breda schrijft op Twitter dat er drie mensen uit een auto zijn gehaald, in verband met een dreiging met een mogelijk vuurwapen. Ze zijn alle drie gearresteerd.

De A27 richting Breda is inmiddels weer helemaal vrijgegeven, meldt de ANWB. Richting Gorinchem is de rechterrijstrook nog dicht tussen knooppunt Hooipolder en Geertruidenberg.