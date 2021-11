Man bedreigt voorbijgangers in Oslo, politie schiet hem dood

In Oslo heeft een man voorbijgangers op straat bedreigd. Volgens Noorse media was de man gewapend met een mes. De politie heeft de man doodgeschoten.

De politie sprak eerder over "meerdere slachtoffers", maar trok die woorden later terug. Een agent is wel lichtgewond geraakt. De politie denkt niet dat de aanvaller een terroristisch motief had.

De man werd neergeschoten toen hij de deur van een politieauto wilde openen. Hij is in een ziekenhuis overleden.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vandaag in Oslo voor een staatsbezoek. Ze zijn vanochtend in het Koninklijk Paleis verwelkomd door koning Harald en koningin Sonja.

Pijl en boog

Vorige maand werden vijf mensen gedood door een 37-jarige man met een pijl en boog in Kongsberg, ongeveer 80 kilometer ten zuidwesten van Oslo.