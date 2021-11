Staatsbezoek aan Noorwegen gaat ook over waterstof, nieuwe aandachtsgebied van koning

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen vanochtend aan in Noorwegen voor een staatsbezoek. Net als in Duitsland afgelopen juli, is er ook nu geen handelsdelegatie aan verbonden.

Voor de uitbraak van het coronavirus profileerde Willem-Alexander zich als een koning-koopman die zich inzet voor Nederlandse handelsbelangen. Vanwege de pandemie was het bezoek aan Noorwegen uitgesteld en was er vanuit het bedrijfsleven geen interesse voor een handelsmissie.

Het is ook een iets minder druk programma dan gebruikelijk. Koning Harald van Noorwegen is inmiddels 84 jaar en heeft vorig jaar een hartoperatie ondergaan en niet lang daarna een operatie aan zijn knie. De eerste twee dagen in Oslo is hij gastheer, maar op de derde en laatste dag zal kroonprins Haakon die taak van hem overnemen. Het staatsbezoek wordt dan verhuisd naar Trondheim.

De monarchie is op dit moment erg populair in Noorwegen. Tegen de tachtig procent steunt het koningshuis. In Nederland ligt dat iets onder de zestig procent. "De koning is benaderbaar, ze zijn heel open en transparant", zegt royaltyverslaggever Kristi Marie Skrede. "Laatst ging ik naar de musical Mamma Mia, en tussen het gewone publiek zat ook koningin Sonja met haar kleinkinderen."

Klimaatverandering

Op de eerste dag gaat het over klimaatverandering en wat dat betekent voor het Arctische gebied van Noorwegen, want juist daar gaat de opwarming het hardst. De ijsmassa in dit poolgebied neemt af, wat gevolgen heeft voor de de inheemse bevolking, de Sami. Zij zien hun leefgebied veranderen. Met Noorse jongeren, onder wie Sami, en Nederlandse studenten praten de koning en koningin over de problemen van de opwarming, maar ook over hun ideeën en kansen voor dit noordelijke deel van het land.

Op donderdag zal het staatsbezoek inzoomen op energietransitie, met een focus op windenergie en waterstof. Er valt weinig nieuws hierover te verwachten tijdens dit bezoek, maar voor koning Willem-Alexander is het een belangrijk onderwerp: hij heeft zijn focus verlegd van watermanagement, waarvoor hij 25 jaar geleden koos, naar waterstof.

Het gesprek zal onder andere gaan over 'energie-hubs' op zee. Dat zijn een soort energie-eilanden, waaraan windparken zijn verbonden en waar waterstof via speciale leidingen naar het vaste land kan worden vervoerd. Toekomstmuziek, maar de eerste projecten zijn in ontwikkeling.

Onder de indruk

Waar koning Willem-Alexander zich wellicht het meest op verheugt, is het bezoek aan de Zr.Ms. Rotterdam. Dit Nederlandse marineschip ligt afgemeerd in de haven van Oslo. Als tiener maakte Willem-Alexander een tocht met mariniers in het noorden van Noorwegen. Dat maakte zoveel indruk dat hij tijdens zijn dienstplicht koos voor de marine.

De deelnemers aan het staatsbezoek zullen stilstaan bij de samenwerking tussen Nederland en Noorwegen, waaronder de jaarlijkse berg- en wintertrainingen door mariniers die al 50 jaar worden georganiseerd. Of de koning collega's van toen tegenkomt is nog de vraag, het ministerie van Defensie kan dat niet met zekerheid zeggen.