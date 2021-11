Mediamarkt slachtoffer van digitale aanval

Elektronicaketen Mediamarkt is slachtoffer geworden van een digitale aanval. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. De winkels blijven open, maar de computersystemen van het bedrijf zijn deels niet toegankelijk.

Het gaat om een aanval bij alle Europese vestigingen; Mediamarkt zit ook in bijvoorbeeld België en Duitsland. Klanten kunnen door de aanval geen producten retourneren en afhalen. Aankopen doen in de winkels is wel mogelijk.

Een woordvoerder zegt dat er wordt gezocht naar een oplossing.