Agent aangevallen met mes in Cannes, dader neergeschoten

In de Zuid-Franse stad Cannes is vanochtend een agent met een mes aangevallen. De Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken meldde aanvankelijk dat de agent daarbij gewond raakte, maar hij trok zijn woorden even later weer in. "Het slachtoffer is gelukkig niet gewond, dankzij zijn kogelvrije vest", schrijft Darmanin op Twitter. De dader is uitgeschakeld.

De aanvaller opende het portier van een politieauto met drie agenten erin, die voor een politiebureau stond geparkeerd, schrijven Franse media. Hij viel de agent achter het stuur aan met een mes. De man wilde daarna een tweede agent aanvallen, maar de derde agent zou dat hebben voorkomen door de aanvaller neer te schieten. Hij zou daarbij zwaargewond zijn geraakt.

Darmanin kondigde aan dat hij later vandaag een bezoek aan Cannes brengt.