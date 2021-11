'Meer aandacht nodig voor economisch geweld in relatie'

Ruim vier op de tien vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, zeggen ook slachtoffer te zijn van economisch geweld binnen hun relatie. Dat schrijft Trouw op basis van onderzoek van het Radboudumc. Ze mogen dan bijvoorbeeld niet werken of moeten hun loon inleveren bij hun partner.

Er moet meer aandacht komen voor slachtoffers van deze onderbelichte vorm van partnergeweld, zegt onderzoeker Nicole van Gelder tegen de krant. "Economisch geweld is een relatief nieuwe en onbekende term. Het kan zijn dat vrouwen niet beseffen dat ze slachtoffer zijn."

Van Gelder onderzocht de ervaringen van ruim 200 vrouwen die melding maakten van hun situatie bij SAFE, een platform dat informatie geeft en hulp biedt aan slachtoffers en hen in contact kan brengen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Van die groep stelde 42,9 procent te maken te hebben met economisch geweld. Volgens Van Gelder is het percentage in werkelijkheid vermoedelijk hoger, omdat de term nog niet bij iedereen bekend is.

Economisch geweld kan op verschillende manieren worden uitgeoefend: van het saboteren van een studie tot het maken van schulden op naam van het slachtoffer. Het is bovendien een vorm van geweld die heel subtiel kan plaatsvinden, zegt Van Gelder. "Controle en manipulatie spelen bij economisch geweld een grote rol."