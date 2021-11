Jongen van 10 omgekomen bij ongeluk Barendrecht, bestuurder opgepakt

In Barendrecht is vannacht een 10-jarig kind om het leven gekomen nadat een auto ondersteboven in het water was terechtgekomen. De bestuurder van de auto is aangehouden, op verdenking van rijden onder invloed.

De melding over het ongeluk in Barendrecht kreeg de politie rond 03.00 uur. De bestuurder van de auto, een 28-jarige man uit Spijkenisse, kon op eigen kracht uit het voertuig komen en belde de politie.

De politie wil niet zeggen of het 10-jarige slachtoffer een jongen of een meisje is. Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder dat de bestuurder niet de vader van het kind is. "Verder wordt alles nog onderzocht", zegt de woordvoerder.

De hulpdiensten hebben het kind nog geprobeerd te reanimeren. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed alsnog. De man hoefde niet naar het ziekenhuis.

Brokstukken

Ook bij Berkel-Enschot viel vannacht een dode bij een verkeersongeluk. Op de N65 overleed een 37-jarige man uit Den Haag door een botsing tegen een boom. De Hagenaar was de enige die in de auto zat, laat de politie aan Omroep Brabant weten. Het ongeluk gebeurde rond 01.30 uur op de weg vanuit Tilburg richting Vught. De oorzaak van het ongeluk is vooralsnog niet bekend.

Bij de botsing brak de auto in drie stukken. Brokstukken lagen verspreid aan beide kanten van de weg. Vanwege de ravage was de weg enige tijd afgesloten.