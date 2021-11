Corona-uitbraak in gevangenis Zaanstad: 700 gevangenen in lockdown

Verschillende afdelingen van de gevangenis in Zaanstad zitten in quarantaine, omdat er coronabesmettingen zijn vastgesteld onder gevangenen en personeel. Ongeveer 700 van de in totaal 1000 gevangenen moeten op hun afdeling blijven en mogen geen bezoek ontvangen, meldt NH Nieuws.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt aan de regionale omroep dat 37 van de 700 gevangenen positief zijn getest op corona. Het is niet duidelijk hoe het virus de gebouwen binnen is gekomen.

Het Justitieel Complex Zaanstad is een enorme gevangenis in Westzaan, die bestaat uit vijf clusters. Die bestaan weer uit afdelingen. Zes van die afdelingen zijn in quarantaine, omdat er meerdere besmettingen zijn. Dat betekent dat de gevangenen daar niet weg mogen en dus niet hun gebruikelijke werkzaamheden kunnen doen of kunnen sporten.

Eén keer per dag luchten

Eén afdeling zit tot en met 7 november in celquarantaine, wat betekent dat de gevangenen daar hun cel niet uit mogen, alleen om één keer per dag in hun eentje te luchten. "Het is een ingrijpende maatregel, maar ook noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen", zegt DJI-woordvoerder Robert Meijer tegen NH Nieuws.

Volgens hem is de sfeer "over het algemeen rustig" in de gevangenis. "Het gros van de gedetineerden heeft begrip voor de situatie. Ze zien het belang ervan voor hun eigen veiligheid en gezondheid. Onze medewerkers doen hard hun best om de sfeer goed te houden. De situatie vraagt veel van ons personeel."

Vaccinatiegraad gevangenen

Het is niet de eerste keer dat er coronagevallen zijn in de Zaanse gevangenis. Vorig jaar moesten ook bepaalde afdelingen in lockdown.

Gevangenisdirecteur Obe Veldman schat in dat ongeveer 30 procent van de gevangenen is gevaccineerd. Officiële cijfers zijn daarover niet bekend, omdat alleen gedetineerden die in de gevangenis een vaccinatie hebben gekregen, worden geregistreerd. Personeel is niet verplicht om zich te vaccineren.