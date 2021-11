Opnieuw geen treinen Utrecht-Arnhem door tekort verkeersleiders

Opnieuw vallen er vandaag treinen uit als gevolg van het tekort aan verkeersleiders. Tussen 15.00 en 23.00 uur rijden er geen treinen op het traject Utrecht-Arnhem.

Net als afgelopen dinsdagochtend rijden ook de stoptreinen tussen Maarn en Rhenen en tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen niet tussen diezelfde uren.

Vanavond laat, tussen 23.00 uur en einde dienstregeling, valt de stoptrein tussen Utrecht en Geldermalsen uit door het tekort aan verkeersleiders.

ProRail kampt al geruime tijd met een groot personeelstekort bij de treinverkeersleiding. Er zijn per direct zestig nieuwe mensen nodig, maar die zijn niet beschikbaar. Een enkele afmelding van een zieke werknemer, zoals vandaag het geval is, leidt dan al snel tot gaten in de bezetting, meldt RTV Utrecht.

Geen bussen

Een verkeersleider houdt via de computer toezicht op bepaalde trajecten. ProRail noemt het onverantwoord om treinen te laten rijden zonder verkeersleider. Waarom er geen vervangend busvervoer wordt ingezet, is onduidelijk. NS raadt reizigers tussen Utrecht en Arnhem aan om te reizen via Den Bosch.

Afgelopen week zegde ProRail extra geld (een compensatietoeslag) toe aan verkeersleiders omdat zij onder grote druk werken. Sommige medewerkers wordt gevraagd vroeger terug te komen van vakantie, of om geen pauze meer te houden tijdens hun diensten. Ook vraagt ProRail pensioengerechtigden om bij te springen nu de nood hoog is. Daarnaast zegt de organisatie in sneltreinvaart nieuwe personeelsleden te willen werven.