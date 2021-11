Van jong tot oud: zij gaan vandaag naar de Klimaatmars

"Ik ga voor het eerst naar de Klimaatmars, want ik kan namelijk niet langer thuisblijven en niets doen. Als Feyenoord-fan is mijn motto 'Geen woorden, maar daden' en daar is het hoog tijd voor. Want het recente klimaatrapport van de VN is echt schrikbarend."

"Of de mars nut heeft? Ja, dat vind ik wel. Er is echt verandering nodig en hopelijk kunnen we dat op deze manier duidelijk maken. Zelf probeer ik ook mijn steentje bij te dragen door bewuster te leven. Ik rijd elektrisch, heb zonnepanelen op het dak en eet vegetarisch."

"Ik gun de leerlingen op mijn school een goede toekomst, maar als het zo doorgaat wonen ze straks in Gorinchem aan Zee. Het klimaat leeft wel onder de kinderen, maar echt zorgen maken ze zich niet. Overigens wil ik niemand bekeren. Ik ga echt voor mezelf naar Amsterdam vandaag."