Meer valse buitenlandse QR-codes vanaf middernacht op zwarte lijst

Coronatoegangsbewijzen worden op verschillende manieren vervalst. Zo zijn er kant-en-klare apps waarmee misbruik mogelijk is en gingen er QR-codes rond op naam van Adolf Hitler en de Franse president Macron. Die zijn inmiddels geblokkeerd.

Het blokkeren van een QR-code werkt via een 'zwarte lijst' in de scanner-app, die door medewerkers in bijvoorbeeld de horeca wordt gebruikt. Als zij een QR-code scannen die op de zwarte lijst staat, dan kleurt het scherm rood.

Overigens staat het aantal van 23 geblokkeerde QR-codes in schril contrast met de alleen al 65 illegale codes die in een kant-en-klare Android-app worden aangeboden. In de meeste gevallen betrof het daar Europese codes. Mogelijk worden die dus vanaf middernacht geblokkeerd.