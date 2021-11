Twee mannen vast na grote drugsvondst, mogelijk verband met dood Bunschoters

De politie heeft een man (40) uit Amersfoort en een inwoner van Bunschoten (30) opgepakt op verdenking van het overtreden van de Opiumwet en de Wet op de geneesmiddelen. Rechercheurs kwamen hen op het spoor in het onderzoek naar de dood van twee Bunschoters, afgelopen zondag.

In dat onderzoek stuitte de politie op verschillende plekken op "grote hoeveelheden verdovende middelen en geneesmiddelen", aldus het persbericht. Het gaat daarbij om "heel veel stoffen" die uitgebreid onderzocht moeten worden. Vervolgens konden de twee mannen worden aangehouden.

De politie kan nog geen verband leggen met de dood van de twee Bunschoters. Het Nederlands Forensisch Instituut is nog bezig met het onderzoek naar hun doodsoorzaak. Zolang dat niet is afgerond kunnen er geen conclusies worden getrokken, zegt een woordvoerder van de politie.

Gevaarlijke stof

William Berendse (27) en Lub Bos (36) overleden zondagavond nadat ze onwel waren geworden. De politie stelt een niet-natuurlijke dood vast en stelde een onderzoek in. Naast verklaringen van betrokkenen en getuigen moet het onderzoek van het NFI meer duidelijkheid geven.

Inwoners van Bunschoten reageerden geschokt en bedroefd op het onverwachte overlijden van de twee. Tegelijk deden in de gemeente ook verhalen de ronde over een gevaarlijke stof die in omloop zou zijn, meldt RTV Utrecht. Die stof zou inmiddels meerdere slachtoffers hebben gemaakt. Het Trimbos Instituut in Utrecht, dat ook toezicht houdt op vervuilde drugs, heeft tot nu toe geen alarmerende berichten uit Bunschoten ontvangen.

Persfotograaf aangevallen

Bij het afscheid van een van de overledenen werd gisteren in het dorp een persfotograaf van de Gooi- en Eemlander aangevallen door een 58-jarige uitvaartverzorger. De aanvaller is aangehouden en inmiddels weer in vrijheid gesteld, maar hij wordt nog wel verdacht van diefstal van de camera en mogelijk ook mishandeling, zegt een politiewoordvoerder.