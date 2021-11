Vloggers uit het Midden-Oosten wijzen de weg naar de EU

Het aantal migranten dat via Wit-Rusland de EU probeert te bereiken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Deze nieuwe route lijkt steeds populairder te worden onder migranten uit het Midden-Oosten. Migranten die de reis al hebben afgelegd wijzen elkaar de weg.

''Neem een powerbank mee, als het kan twee of drie stuks en zorg ervoor dat je een simkaart koopt met genoeg internetdata. Dit is nog belangrijker dan voedsel en water. Zodra je aankomt in Minsk moet je dit meteen halen." Dit zijn de dringende adviezen van Mourad die via YouTube zijn volgers informeert over illegaal reizen naar het noordwesten van Europa, via Wit-Rusland.

De reistips van Mourad en andere vloggers worden massaal gedeeld en opgevolgd. Duizenden migranten hebben de afgelopen maanden deze nieuwe migratieroute ontdekt. De NOS volgde Mourad en andere migranten die via sociale media hun reis naar de EU hebben uitgestippeld en vastgelegd.

Inkopen doen in Minsk

Neem Mustafa, een vlogger die vanuit Irak naar de EU probeert te reizen. Hij heeft zijn reis naar Europa helemaal gefilmd. Direct na aankomst in Minsk zien we hoe hij inkopen doet voor de reis naar de EU. Hij verwacht een paar dagen door te brengen in het bos. Daarom koopt hij een slaapzak, regenkleding en kampeerspullen. Ook haalt hij een een betonschaar, die hij denkt nodig te hebben voor het prikkeldraad aan de Poolse grens.

In onderstaande video zie je zijn reis: