China komt met zwarte lijst met voorstanders onafhankelijkheid Taiwan

De spanning tussen China en Taiwan is de afgelopen tijd opgelopen. Chinese gevechtstoestellen vliegen geregeld in de buurt van het Taiwanese luchtruim. Verder wordt er over en weer harde taal uitgeslagen.

De Chinese president Xi zei vorige maand dat de hereniging tussen China en Taiwan een historische opdracht is. "Als dat gaat op een vreedzame manier is dat het beste voor de hele Chinese natie, inclusief het Taiwanese volk." In een reactie daarop zei president Tsai dat Taiwan niet zal worden gedwongen te buigen voor China. Ze zei dat het pad dat China voor het land heeft uitgestippeld "geen vrijheid en democratie biedt".

De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de Verenigde Staten Taiwan zullen verdedigen in het geval van een aanval van China. "Ja, we zijn verplicht dat te doen", antwoordde hij op een vraag van een journalist van CNN.