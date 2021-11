Vandalen duperen Waterschap Aa en Maas voor meer dan een ton

Het waterschap heeft aangifte bij de politie gedaan van de vernielingen, maar tot op heden is er nog geen spoor van de dader of daders.

De vandalen zijn in bijna alle districten van het waterschap actief. "Zowel in Raam, Beneden Aa als Hertogswetering. Alleen in het zuiden richting Limburg is er minder schade", zegt een woordvoerder van het waterschap tegen de regionale omroep.

De schade wordt vaak 's nachts aangericht op afgelegen plekken. "Het lijkt echt tegen ons gericht te zijn, maar we hebben geen beeld van de dader of een motief. Hopelijk zien mensen iets en bellen ze 112."