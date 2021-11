Onderzoek: ontwerpfout en scheuren in NEC-stadion, actie nodig

Een combinatie van overbelasting en een ontwerpfout in het NEC-stadion in Nijmegen hebben volgens onderzoekers geleid tot het instorten van een tribune, half oktober. Ook zijn er honderden scheuren in de tribune gevonden en daar moet iets aan gebeuren, zegt onderzoeksbureau Royal Haskoning.

Het gaat om tussentijdse resultaten, het onderzoek is nog niet afgerond. NEC-voorzitter Wilco van Schaik zei op de persconferentie dat hij er rekening mee houdt dat de club zeker tot en met de winterstop niet met publiek in het stadion kan spelen.

Een deel van de uitvaktribune in het Goffertstadion zakte destijds in elkaar toen supporters na het eindsignaal synchroon springend de overwinning vierden. Niemand raakte zwaargewond bij het incident; een container onder de tribune voorkwam dat de tribune verder instortte.

Door het massale springen was de druk op de tribune groter dan waar die voor was ontworpen. Het onderzoeksbureau spreekt van een fout in de wapening. Daardoor kon de constructie de overbelasting aan de voorkant van de tribune niet aan.

In deze video is te zien hoe de tribune bezwijkt onder de hossende menigte: