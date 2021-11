Veroordeelde te vroeg terug naar Duitsland, moet nu nog twee jaar zitten

Een gepland bezoek aan Duitsland is een Nederlander duur komen te staan. De man van 56 wilde bij Aken de grens over, maar werd daar door de Duitse politie aangehouden: hij bleek nog voor te komen in het opsporingsregister.

De man was in 2010 in Duitsland veroordeeld voor een drugsdelict. Hij kreeg vier jaar cel, maar kwam na twee jaar vrij. Dat was wel op voorwaarde dat hij het land zou verlaten en tien jaar lang niet zou terugkeren.

Die termijn loopt dus in februari volgend jaar af, maar zo lang kon of wilde de man blijkbaar niet wachten. Zijn arrestatie heeft grote gevolgen: hij moet nu nog bijna twee jaar zitten, schrijft het Duitse persbureau DPA.