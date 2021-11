Wekdienst 5/11: Persconferentie over Goffert-tribune • Opening kunstdepot Boijmans van Beuningen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag doet de Hoge Raad uitspraak in een langlopend conflict rond het Russische olieconcern Yukos. Gedupeerde aandeelhouders eisen 50 miljard dollar van de Russische staat.

N.E.C. en de gemeente Nijmegen geven een persconferentie over het onderzoek naar het instorten van deel van de tribune van stadion De Goffert.

Koning Willem-Alexander opent vanmiddag Depot Boijmans van Beuningen. Het is het eerste kunstdepot ter wereld dat toegankelijk zal zijn voor publiek.

En het nieuwe album van ABBA, genaamd Voyage, komt vandaag uit: dat is veertig jaar sinds het vorige album van de Zweedse popgroep.

Wat heb je gemist?

Artsen op de spoedeisende hulp vrezen dat ziekenhuizen de toestroom aan coronapatiënten niet meer aankunnen. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) schrijft in een persbericht dat er een zorginfarct dreigt.

De toenemende aantallen ziekenhuisopnames van corona-patiënten en de verwachte griepepidemie bedreigen de acute zorg, zegt de vereniging. "Veel media-aandacht gaat uit naar het tekort aan bedden op de intensive care. Het probleem is echter groter dan dat", staat in het persbericht. De vereniging spreekt van een zorgwekkende situatie dat spoedeisende hulp-afdelingen "volstrekt overbelast" raken.

Ander nieuws uit de nacht:

'Rijkste 1 procent stoot twee keer zoveel uit als de armste helft: Dat betekent dat zo'n 70 miljoen mensen dus twee keer zoveel uitstoot veroorzaken als de armste 3,5 miljard mensen, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Oxfam Novib.

Duitse politie: 83 aanhoudingen rond 'rustige' voetbalwedstrijd Feyenoord: Volgens de politie in Berlijn gaat het veelal om lichte vergrijpen, zoals het afsteken van vuurwerk, en zijn de meeste arrestanten inmiddels vrijgelaten.

CBS: verdubbeling aantal luchtvaartpassagiers in derde kwartaal: In deze periode van dit jaar reisden 12 miljoen passagiers van of naar één van de vijf nationale luchthavens van Nederland, een jaar eerder waren dat er nog 5,5 miljoen.

En dan nog even dit:

Ook in het onderwijs merken ze dat het aantal coronabesmettingen toeneemt. De GGD raadt steeds vaker aan om hele klassen te laten thuisblijven, als drie of meer leerlingen positief zijn getest. Zoals in deze klas, waar liefst negentien kinderen positief getest zijn.