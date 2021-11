CBS: verdubbeling aantal luchtvaartpassagiers in derde kwartaal

Het aantal vliegtuigpassagiers is in het derde kwartaal van 2021 verdubbeld vergeleken met een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze periode van dit jaar reisden 12 miljoen passagiers van of naar één van de vijf nationale luchthavens van Nederland, waaronder Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Een jaar eerder waren dat er nog 5,5 miljoen.

Maar nog steeds pakken minder mensen het vliegtuig dan voor de coronacrisis. In het derde kwartaal van 2019 ,voor de coronapandemie, vlogen nog ruim 23 miljoen passagiers van en naar Nederland.

Het CBS houdt ook bij hoeveel goederen er door de lucht worden vervoerd. Dat is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen vergeleken met een jaar eerder, met 5,7 procent tot 424.000 ton.