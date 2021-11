Israël bereidt vaccinatie voor van kinderen vanaf 5 jaar

Terwijl in Nederland de seinen op rood springen, staan de corona-graadmeters in Israël juist op groen. Ten opzichte van september is het aantal besmettingen per dag bijna twintig keer zo laag. En ook de ziekenhuisopnames daalden de afgelopen maanden flink. Israëlische deskundigen schrijven het succes grotendeels toe aan de derde prik, die inmiddels zo'n 4 miljoen Israëliërs kregen, op een totale bevolking van 9 miljoen.

Ondanks internationale kritiek op de oneerlijke verdeling van schaarse vaccins, zet Israël vol in op de derde dosis. Wie de booster niet neemt, geldt zes maanden na de tweede inenting niet langer als volledig gevaccineerd. Van de Israëliërs tussen 70 en 80 jaar kreeg ruim 80 procent al een derde prik van het vaccin van fabrikant Pfizer/BioNTech.

Deze week adviseerde ook de Nederlandse Gezondheidsraad om mensen van zestig jaar en ouder een derde coronavaccinatie aan te bieden. In het debat over de coronamaatregelen zei demissionair minister De Jonge gisteren dat pas vanaf december kan. Maar de Tweede Kamer nam daar vandaag geen genoegen mee: er moet wat hen betreft al eerder gestart worden met de booster-prik.

Kinderen tussen 5 en 11

In Israël maken ze zich intussen op voor een volgende stap: de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar oud. De vaccins zijn besteld en worden halverwege deze maand verwacht. Het gaat om hetzelfde Pfizer-vaccin dat Israël voor de rest van de bevolking gebruikt, alleen is de dosis drie keer zo klein.

De stap volgt nadat de Amerikaanse medicijnwaakhond het vaccin goedkeurde voor kinderen vanaf 5 jaar oud. Hoewel de Israëlische regering officieel nog moet instemmen, is de algemene verwachting dat de eerste jonge kinderen later deze maand nog gevaccineerd zullen worden. Vandaag organiseerde de Israëlische regering al een online sessie waarin ouders vragen konden stellen aan de belangrijkste adviseurs aan de regering.

De Verenigde Staten en enkele andere landen stellen al vaccins beschikbaar voor kinderen vanaf 5 jaar. De Europese toezichthouder heeft nog geen groen licht gegeven voor het inenten van kinderen onder de 12.

Twijfels bij ouders

De vaccins voor jonge kinderen zijn een belangrijk extra wapen tegen het virus, volgens viroloog Eyal Leshem. Hij is directeur van het Centrum voor Reisgeneeskunde en Tropische Ziekten van het grootste ziekenhuis van Israël. "In eerste instantie is het vaccin voor het kind zelf", zegt Leshem. "Maar als een kind wordt beschermd, worden zijn ouders en zijn grootouders ook beschermd."

Terwijl veruit de meeste volwassen Israëliërs zich laten inenten tegen corona, zijn er bij de vaccins voor kinderen meer twijfels. Volgens een opiniepeiling zou slechts iets meer dan de helft van de ouders hun kinderen tussen 5 en 11 willen laten vaccineren. Een van de argumenten tegen een vaccin is dat slechts een klein deel van de kinderen ernstig ziek wordt na een coronabesmetting.

Toch twijfelt hoogleraar Leshem niet over het vaccin: "Ik heb een kind van zes dat ik zeker zal laten vaccineren. Het vaccin is veilig en effectief in het voorkomen van corona, zowel wat betreft infectie als ziekte. En het risico is verwaarloosbaar. We gebruiken al jaren allerlei andere vaccins voor deze leeftijdsgroep met vergelijkbare veiligheidsgegevens en dat gaat zonder noemenswaardige problemen."