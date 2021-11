3,9 procent loon erbij en minimaal 14 euro per uur voor gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren zoals brandweermensen, boa's, vuilnisophalers en GGD-medewerkers krijgen per volgende maand 1,5 procent meer loon. En in april 2022 gaat hun loon nog eens met 2,4 procent omhoog. Dat staat in de nieuwe cao die de gemeenten met de vakbonden hebben afgesproken.

Ook verdienen gemeenteambtenaren voortaan minimaal 14 euro bruto per uur. Voor mensen die met die 3,9 procent loonsverhoging erbij nog onder die 14 euro zouden zitten, betekent dat dus een extra loonsverhoging. Volgens vakbond FNV verdienden veel ambtenaren net iets meer dan het wettelijk minimumloon van 10,34 euro. "Dit is een van de grootste cao's waarbij we 14 euro hebben afgesproken", zegt Marieke Manschot van de FNV. "Laten we hopen dat het nieuwe kabinet het voorbeeld van deze cao volgt voor de rest van Nederland."

Extra uitkering en thuiswerkvergoeding

Naast de loonsverhoging krijgen de ambtenaren ook een eenmalige extra uitkering van 1200 euro bruto. Gemeenteambtenaren die moeten thuiswerken krijgen voortaan een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag.

De cao loopt tot 1 januari 2023 en geldt voor zo'n 185.000 mensen. Er is bijna een jaar over onderhandeld. De gemeenten boden in eerste instantie nul procent loonsverhoging. "De onderhandelingen waren uiterst moeizaam en we hebben actie moeten voeren om dit resultaat te bereiken", zegt Juan Schot van vakbond CNV. "Dit is ook een periode waarin gemeenten aantrekkelijker moeten worden als werkgever in de huidige krappe arbeidsmarkt."